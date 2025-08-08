محافظ سوهاج: شكلنا مجلسا اقتصاديا لتسويق 400 فرصة استثمارية وإحياء المشروعات المتعثرة

كشف اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن تشكيل «مجلس اقتصادي» يضم نخبة من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال؛ بهدف وضع رؤية متكاملة لتنمية المحافظة وتسويق الفرص الاستثمارية الواعدة بها.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد» إن المحافظة بدأت في إطلاق ما يسمى «المحفظة الاستثمارية»، والتي لا تقتصر على طرح فرص الاستثمار فحسب؛ ولكنها تركز بشكل كبير على إعادة إحياء المشروعات المتعثرة وإدارة الأصول غير المستغلة.



واستشهد بمشروع «الإكثار لإنتاج الدواجن»، الذي كان متوقفا لمدة أربع سنوات، موضحا أن المشروع عاد للحياة وتضاعفت طاقته الإنتاجية من 8 آلاف طائر إلى 32 ألف طائر.



وأشار إلى إعادة تشغيل مصنع الأعلاف، والذي أصبح ينتج الآن 5 أطنان يوميا لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمشروع من الأعلاف.



وأكد أن المجلس الاقتصادي المُشكل حديثا يضم اقتصاديين وأكاديميين من جامعة سوهاج، بينهم عميد كلية التجارة والرئيس الأسبق للجامعة، بالإضافة إلى متخصصين في التسويق؛ لتسويق الفرص الاستثمارية ، والتي تتجاوز حاليا 400 فرصة في مختلف القطاعات.