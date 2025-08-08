أمريكا: توقيف رئيس شرطة مقاطعة في ماساتشوستس بتهمة الابتزاز

وُجهت اليوم الجمعة تهمة لرئيس شرطة في واحدة من أكبر مقاطعات ولاية ماساتشوستس الأمريكية، على خلفية مزاعم بممارسته ضغوطًا على شركة قنب تتخذ من بوسطن مقرًا لها، بهدف بيع أسهم له في الشركة.

ويواجه ستيفن تومبكينز، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي يشرف على نحو ألف موظف في إدارة شرطة مقاطعة سوفولك، تهمتين تتعلقان بالابتزاز.

وتم القبض على تومبكينز في ولاية فلوريدا، حيث مثُل هناك لأول مرة.

ومن المقرر أن يمثل لاحقًا أمام محكمة اتحادية في بوسطن.

وقالت المدعية العامة الأمريكية، ليا فولي، في بيان: "من المتوقع أن يتحلى المسئولون المنتخبون، لا سيما في مجال إنفاذ القانون، بالنزاهة والصدق والالتزام بالقانون، لا أن يسعوا وراء مصالحهم الخاصة".

وأضافت: "ما نُسب إليه من أفعال يمثل إهانة للناخبين ودافعي الضرائب الذين منحوه ثقتهم، وللكثير من الموظفين العموميين المخلصين والنزيهين في إدارة شرطة مقاطعة سوفولك. سكان سوفولك يستحقون أفضل من ذلك".