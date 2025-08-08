التنمية المحلية: انطلاق تدريب 120 كادرا محليا بثلاثة برامج نوعية في مركز سقارة الأحد المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق العام التدريبي الجديد 2025/2026 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، الأحد 10 أغسطس، لدعم بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات.

أكدت أن العام التدريبي المنتهي شهد نقلة نوعية ببرامج ومخرجات المركز، بفضل تكامل الجهود مع الوزارة، مما عزز دوره كنموذج إقليمي ومحلي رائد لتأهيل كوادر الإدارة المحلية.

وأشارت إلى تطوير المحتوى التدريبي ليتوافق مع احتياجات الإدارات، ويربط البرامج بالمسارات الوظيفية، ويقدم خبرات عملية تعكس الواقع المحلي، بما يضمن أقصى استفادة وتأهيل كوادر قادرة على القيادة والتطوير.

وأضافت أن الأسبوع الأول يتضمن ثلاثة برامج نوعية: "تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني" للمرشحات لمناصب مدير عام ورؤساء وحدات محلية، و"إعداد خبير تدريب بالإدارة المحلية" لخريجي دورات (TOT) المتقدمة والحاصلين على الدراسات العليا، و"توحيد الهوية البصرية والرسالة الإعلامية" لتعزيز مهارات العاملين بالعلاقات العامة والإعلام بالمحافظات.

يستفيد من البرامج 120 متدرباً من مختلف المحافظات، مؤكدة استمرار دعم المركز فنياً ولوجستياً لضمان خدمة تدريبية متكاملة.

وأكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة والمشرف على مركز سقارة، مواصلة العمل المؤسسي وفق خطة استراتيجية أطلقت ديسمبر الماضي، مع التركيز على جودة الخدمات التدريبية وإعداد كوادر مؤهلة، وتنويع البرامج لتلبية تطلعات المستفيدين واحتياجات مواقعهم الميدانية.