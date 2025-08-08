المهن التمثيلية تنعى أرملة الفنان الراحل حمدى غيث

تنعي نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة أرملة الفنان الراحل حمدي غيث، وتتقدم بخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت ميادة، ابنة الفنان الراحل حمدي غيث، قد أعلنت عبر حسابها على موقع "فيس بوك" وفاة زوجة والدها، وكتبت: "توفيت إلى رحمة الله زوجة المرحوم بإذن الله والدي، وأمي الثانية، ووالدة أختي الوحيدة مي حمدي غيث".

ودُفنت الراحلة في مقابر الأسرة، وأُعلن عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن اقتصار العزاء على المقابر أو عبر الهاتف، تنفيذًا لوصيتها، وهو ما تم عقب صلاة الجنازة مباشرة.

يُذكر أن الفنان حمدي غيث، واسمه الحقيقي محمود حمدي الحسيني غيث، وُلد عام 1924 في قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ودرس في كلية الحقوق قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للتمثيل، حيث كان ضمن أول دفعة تخرجت منه، ثم واصل دراساته المسرحية في العاصمة الفرنسية باريس.