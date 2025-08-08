رئيس غينيا بيساو يعين رئيسا جديدا للوزراء قبل أشهر من انتخابات رئيسية

أقال رئيس غينيا بيساو يوم الخميس رئيس وزراء البلاد الواقعة في غرب أفريقيا وعين خلفا له، في أحدث خطوة لتهيئة الرئيس عمر سيسوكو إمبالو لولاية ثانية محتملة بعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

ووفقا لمرسوم رئاسي، تم استبدال روي دوارتي دي باروس، الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ ديسمبر 2023، ببرايما كامارا، المنسق السابق لحزب المعارضة ماديم جي 15.

وكان هناك جدل كبير حول ولاية إمبالو قبل الانتخابات العامة في نوفمبر. لقد عانت الدولة الصغيرة في غرب أفريقيا من انقلابات متعددة منذ حصولها على الاستقلال عن البرتغال قبل أكثر من 50 عاما.

وينص دستور غينيا بيساو على أن الولاية الرئاسية مدتها خمس سنوات، بحد أقصى ولايتين. وتقول المعارضة إن ولاية إمبالو كان يجب أن تنتهي في 27 فبراير، لكن المحكمة العليا في البلاد قضت بأنها يجب أن تستمر حتى 4 سبتمبر.

ومع ذلك، حدد إمبالو في وقت سابق من هذا العام موعد الانتخابات في 30 نوفمبر وقال إن ولايته الأولى ستستمر حتى ذلك الحين، مما زاد من حدة التوترات.

وعلى مدار الأشهر الماضية، رفضت المعارضة الاعتراف بإمبالو رئيسا. وغادرت بعثة تابعة لتكتل إقليمي في غرب أفريقيا كانت قد أرسلت إلى غينيا بيساو في مارس للمساعدة في حل الأزمة فجأة بعد ما قالت إنها تلقت تهديدات بالطرد من إمبالو.