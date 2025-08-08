إصابة 16 شخصًا بينهم 10 سياح في حادث تصادم بطريق مرسى علم

شهد طريق القصير – مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، حادث تصادم مروع بين ثلاث سيارات، إحداها من نوع "جيب سفاري" واثنتان من نوع "كوستر"، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم.

وتبين أن بين المصابين 10 سياح أجانب، منهم 4 بولنديين و4 ألمان، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية لم يتم التعرف عليهما بعد، إلى جانب 6 مصريين.

وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي ومستشفى بورتو غالب لتلقي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية، وسط تواجد أمني مكثف، وإشراف من القيادات الأمنية لمتابعة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.