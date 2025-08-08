وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام ويشدد على تحسين جودة الخدمات

أجرى الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، زيارة تفقدية لمستشفى العريش العام اليوم الجمعة، رافقه خلالها الدكتورة منى يوسف حرب مدير الطب العلاجي، والدكتور حسام أبو القاسم مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة دعاء البراوي مدير إدارة سلامة المرضى، والدكتورة مريم الشعراوي من المكتب الفني، وفريق الإشراف بمديرية الصحة.

وأكد الدكتور عمرو عادل استمرار التطوير في بيئة العمل والخدمة الصحية داخل مستشفى العريش العام، مع العمل على إعادة التوجيه المبني على المعرفة العلمية المبسطة والمنظمة، في إطار الخطة التصحيحية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

شملت الزيارة المرور على أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، وعناية الأطفال، والعظام، والباطنة، والخدمات المساعدة، للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية، والتأكد من جاهزية المستشفى وسرعة استجابتها للحالات الطارئة، بالإضافة إلى التحقق من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتشغيل.

وشدد الدكتور عمرو عادل أثناء الزيارة على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمريض وتيسير خط سير الخدمات عبر تقليل فترات الانتظار، وتوفير الأدوية، ورفع كفاءة الأطقم الطبية. كما أكد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة المهنية، وضرورة استمرار تدريب الفرق الطبية على أحدث البروتوكولات العلاجية لضمان تقديم خدمة متميزة، ومتابعة تطبيق معايير مكافحة العدوى لضمان سلامة المرضى والعاملين.

وقام بفحص سجلات المرضى وسجلات صيانة الأجهزة الطبية في أقسام المستشفى المختلفة، واستمع أثناء جولته إلى آراء المرضى ومرافقيهم حول مستوى الرعاية. وأثنى على التحسن الملحوظ في مستوى النظافة العامة بالمستشفى، وأشاد بالتزام الأطباء وتواجدهم في نوبات عملهم، وقيامهم بواجباتهم على أكمل وجه.