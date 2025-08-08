جواو فيليكس يفتتح مساهماته مع النصر بصناعة هدفين أمام ريو آفي

أعلن النجم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم النصر الجديد، عن نفسه بقوة في مباراة وديه ضد ريو آفي البرتغالي، مساء الخميس، بصناعته هدفين في الشوط الأول، قاد بهما "الأصفر" للتقدم 2-0.

وسجل المدافع الفرنسي محمد سيماكان الهدف الأول برأسية في الدقيقة 15، تبعه قائد الفريق كريستيانو رونالدو بهدف ثانٍ في الدقيقة 44، بمساهمتين مميزتين من فيليكس برأسه وقدمه اليمنى.

وشارك فيليكس، المنضم حديثًا من تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسمين إضافيين، في أولى مبارياته مع النصر ضد تولوز الفرنسي في النمسا، قبل أن يواصل تألقه في معسكر الفريق الصيفي بالبرتغال.

وتقام مباراة ريو آفي على ملعب "الجرف" بين مدينتي فارو ولولي، ضمن النصف الثاني من المعسكر الذي يقوده المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، والذي يختتم السبت.