عائلات أسرى إسرائيليين تتظاهر أمام منزل وزير الدفاع: احتلال غزة سيقتل أبنائنا ومزيد من الجنود

يائير شقيق الأسير بغزة إيتان هورن حذر من أن احتلال كامل غزة وتوسيع العمليات العسكرية "سيؤديان إلى مقتل الأسرى ومزيد من الجنود"





تظاهر عشرات من أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة، الجمعة، أمام منزل وزير الدفاع يسرائيل كاتس قرب مدينة عسقلان (جنوب)، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تؤدي إلى الإفراج عن أبنائهم.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة أن المشاركين، وبينهم أسرى مفرج عنهم، احتجوا على تصديق المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" على خطة قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال كامل غزة، محذرين من أن الخطوة "ستؤدي إلى مقتل الأسرى وسقوط مزيد من الجنود".



وقال يائير، شقيق الأسير بغزة إيتان هورن، في كلمة خلال الفعالية: "احتلال كامل غزة، وتوسيع العمليات العسكرية سيؤديان إلى مقتل المحتجزين ومزيد من الجنود".



ورفع المحتجون صورا لذويهم الأسرى، وفق "يديعوت أحرونوت".



وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بالسجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.



وفجر الجمعة، أقر "الكابينت" خطة "تدريجية" عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.



وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.



وذلك قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.



ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 بالمئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".



ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.