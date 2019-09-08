 كريم فهمي عن «كيرة والجن»: «إذا كانت الصورة تخض أمال الفيلم هيبقي ايه» - بوابة الشروق
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كريم فهمي عن «كيرة والجن»: «إذا كانت الصورة تخض أمال الفيلم هيبقي ايه»

الفنان كريم فهمي
الفنان كريم فهمي
مصطفى الجداوي
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 5:05 م | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 5:05 م

نشر الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من كواليس فيلم "كيره والجن"، بطولة الفنان أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه في صيف 2020.

الفيلم مأخوذ عن رواية 1919، ومن إخراج مروان حامد، وتأليف مروان حامد، وعلق "فهمي" على الصورة قائلا: "هو ايه اللي هيحصل ده، اذا كانت الصوره تخض امال الفيلم هيبقي ايه، انا مستني الفيلم ده جدا بقي".

وتدور أحداث الفيلم في مصر سنة 1919 إلى 1924 وهي الحقبة التي شهدت مقاومة وطنية منظمة ضد أقوى آلة استعمارية في القرن التاسع عشر، "الإمبراطورية البريطانية"، من خلال مجموعة قصص حقيقية لأبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

 

 


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