صبحي: صفوت الشريف تمسك بإذاعة مسلسل «فارس بلا جواد»

كشف الفنان محمد صبحي، عن أسرار تكشف لأول مرة عن مسلسل «فارس بلا جواد»، الذي عرض عام 2002، وهو من إخراج أحمد بدر الدين، ويناقش بطريقة كوميدية الصراع العربي الإسرائيلي، وتضمن مقتطفات من بروتوكولات حكماء صهيون.

وقال محمد صبحي في بث مباشر «لايف» عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «تم تهديد مصر لمنع إذاعة المسلسل، فقمت على الفور بالاتصال بصفوت الشريف وزير الإعلام وقتها، وكان حينها في أحد المؤتمرات بدولة المغرب، وأخبرته بالتهديدات التي وصلتنا، فقام على الفور بمداخلة على التلفزيون المصري، وقال فيها أننا نمتلك إرادتنا، ولا يمكن لأحد أن يخيفنا، ولا نملك سوى أن نحترم حرية الرأي».

وتابع «صبحي»: «بعد كلام صفوت الشريف، هاجت الدنيا فعليا، وهددوا مصر بسحب قوات السلام، وإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، وكان ابتزاز ضخم، ولم يكن أمام مصر سوى أمرين، إما التمسك بقرار إذاعة المسلسل والدفاع عن إرادتنا، أو إذاعته لحفظ ماء الوجه ولكن بتعديل الأشياء التي تضايق إسرائيل، والتي تكلمت عنها صحيفة يديعوت أحرونوت».

وناقش المسلسل بطريقة كوميدية الصراع العربي الإسرائيلي، وتضمن مقتطفات من بروتوكولات حكماء صهيون، وهو الكتاب الذي أثار جدلًا منذ صدوره أول مرة عام 1905، وهو ما أثار الحكومة الإسرائيلية، وأثار حفيظة جماعات يهودية، واتهمته بأنه معاد للسامية وطالبت الحكومة الإسرائيلية رسميًا منع عرض المسلسل، ولكن رفضت الخارجية المصرية، الطلب وتم عرض العمل.