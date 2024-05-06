بيريرا: لم أؤكد صحة قرار البنا بعدم احتساب ركلة جزاء لسموحة ضد الزمالك

أكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، أنه لم يؤكد صحة قرار محمود البنا حكم مباراة الزمالك وسموحة، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح حسام حسن مهاجم الفريق السكندري.

تابع بيريرا في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة النهار: "لم أقل أن قرار حكم المباراة في عدم احتساب ركلة جزاء لصالح حسام حسن كان صحيحًا كما تم نشره".

أتم: "أنا تحدثت حول أن الحكم له رؤيتين الأولى هي أنه إذا رأى المدافع لمس الكرة أولًا، لا يتم احتساب ركلة جزاء أما الحالة الثانية هي إذا رأى المدافع لمس قدم المهاجم أولا يتم احتسابها ركلة الجزاء".