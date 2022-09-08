تراجع العجز التجاري لأمريكا خلال يوليو الماضي

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أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء انكماش العجز التجاري للولايات المتحدة بشدة خلال يوليو الماضي.

وذكرت الوزارة أن العجز تراجع خلال يوليو الماضي إلى 6ر70 مليار دولار مقابل 9ر80 مليار دولار خلال يونيو الماضي.

كان المحللون يتوقعون تراجع عجز الميزان التجاري خلال يوليو الماضي إلى 3ر70 مليار دولار مقابل 6ر79 مليار دولار خلال يونيو الماضي وفقا للبيانات الأولية الصادرة في الشهر الماضي.

ويعتبر العجز التجاري خلال يوليو الماضي الأقل منذ أكتوبر الماضي عندما سجل 2ر68 مليار دولار.

جاء تراجع العجز التجاري نتيجة التراجع الكبير في قيمة الواردات، التي تراجعت بنسبة 9ر2% إلى 9ر329 مليار دولار بعد تراجعها بنسبة 2ر0% إلى 6ر339 مليار دولار خلال يونيو الماضي.

وقادت واردات السلع الاستهلاكية التراجع، رغم أن الانخفاض الحاد جاء جزئيا نتيجة التراجع الكبير في واردات المستحضرات الصيدلية المتقلبة.

في الوقت نفسه ذكرت وزارة التجارة أن قيمة الصادرات زادت خلال يوليو الماضي بنسبة 2ر0% إلى 3ر259 مليار دولار بعد زيادتها بنسبة 7ر1% إلى 8ر258 مليار دولار خلال يونيو الماضي.