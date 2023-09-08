ميسي يقود هجوم الأرجنتين لمواجهة الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026

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أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الإكوادور اليوم الجمعة، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره الإكوادوري على ملعب أنتونيو فيسبوكيو، في الثالثة من فجر اليوم الجمعة، في تصفيات مونديال 2026.

وجاء تشكيل المنتخب الأرجنتيني كما يلي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ناهويل مولينا

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس – أليكسيس ماك أليستر – إنزو فيرناندرز – رودريجو دي بول

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي.