يحل الكابتن هشام حنفي، لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفًا على برنامج "الكلاسيكو"، مساء اليوم، الجمعة، في تمام الثانية عشر منتصف الليل على قناة "dmc".

تناقش الحلقة، عددًا من الموضوعات المرتبطة بالكرة المصرية، على رأسها أداء المنتخب في مواجهة أثيوبيا، ضمن تصفيات أمم أفريقيا، ثم استعدادات الأندية لانطلاق الموسم الجديد، وقرعة كأس العالم للأندية والتي سيشارك بها النادي الأهلي، خلال شهر ديسمبر المقبل، وأبرز الصفقات في الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن برنامج "الكلاسيكو"، هو برنامج رياضي أسبوعي، يُذاع يومي الخميس والجمعة في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، عبر شاشة dmc، وتقدمه الإعلامية سهام صالح.