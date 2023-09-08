أوكرانيا تدعو العالم إلى رفض الانتخابات «الصورية» في المناطق المحتلة

- كييف تطالب بإحالة منظمي الانتخابات والحكام الروس وأعضاء إدارات الاحتلال للعدالة

دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بـ"الانتخابات غير الشرعية" الجارية في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية في كييف، اليوم الجمعة، إن "الانتخابات الصورية التي تجريها روسيا في الأراضي المحتلة مؤقتا باطلة،ولن تكون لها أي آثار قانونية ولن تؤدي إلى أي تغييرات في الوضع الدولي للأراضي الأوكرانية التي استولت عليها القوات العسكرية الروسية".

وطالبت كييف أيضا بإحالة منظمي الانتخابات بالإضافة إلى الحكام الروس وأعضاء إدارات الاحتلال للعدالة.

وطالبت الحكومة أيضا بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين.

وتجرى انتخابات محلية وإقليمية في روسيا حتى الأحد المقبل.

وفي خضم الحرب الروسية واسعة النطاق، المستمرة منذ أكثر من عام ونصف، قرر الكرملين أيضا إجراء انتخابات في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا وهي دونتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون. وهذه الاقتراعات، التي تنظمها قوة الاحتلال، ليس لها أي شرعية دولية.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الانتخابات في خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك بالصورية.

وأضافت في بيان أن الكرملين يأمل في أن تعزز نتائج هذه الانتخابات الملفقة والمحددة مسبقا مطالبات روسيا غير المشروعة بالأجزاء التي تحتلها من أوكرانيا، ولكن ذلك ليس أكثر من مجرد دعاية واهية.