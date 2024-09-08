تراجعت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى بنسبــة 5.1% لتبـلغ 2.87 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024، مقابل 3.02 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، وفقا للنشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء.

وبحسب النشرة، انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 1.6% حيث بلغت 3.13 مليـار دولار خـلال شهــر يـونيو 2024، مقابل3.18 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع، وأهــمها الأسمدة بنسبة 42.9%، وبترول خام بنسبـة 64.6%، وقضبان وعيــدان وزوايــا واسلاك مــن حديـــد بنسبــة 23.7%، وبصل طازج بنسبه 25.4% .

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيه 2024، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها منتجات البترول بنسبة 56.3%، وملابس جاهزة بنسبة 5.5 %، فواكه طازجه بنسبة 24.3%، عجائن ومحضرات غذائيه متنوعه بنسبه 12.4%.

بينما انخفضت قيمــة الــواردات بنسبة 3.3% حيــث بلغــت 6 مليارات دولار خلال شهر يونيه 2024، مقابل 6.21 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع، وأهمهـا القمح بنسبــه 21.5%، وأدويه ومحضرات صيدله بنسبه 11.9%، ولدائن باشكالها الاوليه بنسبة 4.2%، وذرة بنسبــة 28.6 % .

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها منتجات البترول بنسبة 49.8%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 33.6%، ومواد كيماويه عضويه غير عضويه بنسبة 5.8%، والغاز الطبيعى بنسبة 39.6%.