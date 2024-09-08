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أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي فجر يوم الأحد أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الجزائر بلغت إلى غاية الساعة الثامنة مساء 48.03 بالمائة.



وأضاف شرفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية خارج الجزائر بلغت 19.57 بالمائة.

وفي ما يلي نسب التصويت الأولية في الانتخابات الرئاسية عبر كل ولايات الجزائر حتى الساعة الثامنة مساء.



وفتحت مكاتب الاقتراع في الجزائر أبوابها يوم السبت 7 سبتمبر لاختيار رئيس الجزائر لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات.



واختار الناخبون بين ثلاثة مترشحين وهم المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح "حركة مجتمع السلم" عبد العالي حساني شريف، ومرشح "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش.

وبلغ تعداد الهيئة الناخبة في رئاسيات السابع من سبتمبر 23.486.061 ناخبا في الجزائر و865.490 ناخبا بالخارج، وفقا لنتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبخصوص عملية التصويت بالنسبة للجزائريين بالخارج فقد انطلقت يوم الاثنين 2 سبتمبر.

وأطرت السلطة المستقلة للانتخابات الهيئة الناخبة في الخارج عبر 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 بالدول العربية، و21 بالدول الإفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا.