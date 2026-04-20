إندونيسيا تحقق اكتشافا غازيا ضخما قد يسهم في جهودها للحد من العجز المتوقع في احتياطياتها

حققت مجموعة (إيني) الإيطالية العملاقة للطاقة، اكتشافا غازيا ضخما في إندونيسيا، ما قد يسهم في الجهود التي تبذلها الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا للحد من العجز المتوقع في احتياطياتها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن "إيني" – التي تدير مشروعا مشتركا مع شركة "بتروليام ناسيونال برهاد" (بتروناس) الماليزية - قولها في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، إن الموارد التي تم اكتشافها في بئر "جيليجا-1" الواقع قبالة مقاطعة كاليمانتان الشرقية، تبلغ 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز و300 مليون برميل من المكثفات.

وبلغت احتياطيات الغاز المؤكدة في إندونيسيا 8ر33 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2024، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويأتي هذا الاكتشاف في الوقت الذي تواجه فيه إندونيسيا تراجعا في احتياطيات الغاز، مع ارتفاع الطلب، وهو ما يهدد بإجبار البلاد على استيراد المزيد من الوقود.