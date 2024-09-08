ضبط المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته داخل مصرف مياه في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط صاحب محل أحذية؛ لاتهامه بقتل صديق له، والتخلص من جثته بإلقائها في مصرف مياه بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، مزارع يبلغ من العمر 65 عاما، مقيم في قرية تابعة لمركز أبو كبير، باختفاء نجله عبدالله، وذلك منذ 7 أيام.

تبين وجود شبهة جنائية ومقتل المجني عليه على يد صديق له يعمل صاحب محل أحذية، يبلغ من العمر 27 عاما، مقيم بذات الناحية، وأن المتهم أنهى حياة المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما.

توصلت التحريات إلى أن المتهم طعن المجني عليه عدة طعنات أودت بحياته وتخلص من الجثة بإلقائها في مياه المصرف، فيما تم ضبط المتهم، وانتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.