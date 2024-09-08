جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل حادث إطلاق النار عند معبر اللنبي على الحدود مع الأردن

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل حادث إطلاق النار عند معبر اللنبي (الكرامة) على الحدود مع الأردن، والذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين حتى الآن.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إن «مطلق النار وصل عبر الأردن إلى المعبر على متن شاحنة، ثم أطلق النار على القوات التي تحرس المعبر».

وأشار إلى تمكن قوات الأمن، من تحييد منفذ إطلاق النار، قائلًا إن «الحادث أدى إلى مقتل 3 مدنيين إسرائيليين أصيبوا نتيجة الهجوم».

ولفت إلى أن قوات الأمن تجري عملية تفتيش لشاحنة المنفذ عند جسر اللنبي خشية أن تكون «مفخخة».

وقبل قليل، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، مقتل المصابين الإسرائيليين الثلاثة في عملية إطلاق النار بالقرب من معبر اللنبي على الحدود مع الأردن.

وأوضحت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن الخط الساخن التابع لها في القدس، تلقى بلاغًا الساعة 09:55، عن إصابة شخصين بطلق ناري بالقرب من المعبر الحدودي.