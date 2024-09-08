ترقية 25 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 34 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الـ12 للعام الجامعي 2023/ 2024 المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من محمد مصطفي محمد الشيخ، وشيماء فاروق عبدالقادر مصطفي بكلية الطب، نسمة أحمد محمد الزواوي، وماهي محمد حسن منا، وإيمان فهمي محمد أبوالفتوح، وأحمد السيد عادل عبدالشافي عمار بكلية العلوم، ورحاب محمد عبدالجواد الغرباوي بكلية الصيدلة، ومنيرة بسيوني عبدالله الشيمي بكلية التمريض، وهاجر علم الدين محمد بسطويسي بكلية الهندسة.

كما وافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من إسراء عبدالعزيز محمد علي، ومحمد بسيوني الهواري حمزة بكلية الطب، وكريمة محمد أحمد لاشين، وعبير عبدالحليم محمد البهنساوي بكلية التربية، ومحمد مصطفي الششتاوي سالم، وسماح علي محمد شندي بكلية العلوم، ودعاء أحمد يوسف بيومي بكلية طب الأسنان، وعمرو صلاح علي السيد زلهف، وماجد محمد سامي محمد جمال الدين زغو بكلية الهندسة، وصفاء السيد صلاح عطية، وأحمد أحمد عبدالحليم خطاب بكلية الزراعة، وأسماء محمد محمد السمين، ومحمد أحمد عبدالحي الطويل، وانجال محمد دسوقي محمد أبو النجاة بكلية التربية الرياضية، وسهام علي محمود علي، ورحاب عبدالمنعم محمد أبوشاهين بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من محمد صفوت محمد قاسم قاسم، ومصطفى محمود عبدالرحيم محمود شهاب، وأسماء بدر الدين حسين علي عبودة، سامح مجدي حسن سرسيق، وسارة حمدي عبدالمنعم أحمد سليمان، وسارة سامي محمد سليمان عبدالغني، وبسنت صفوت محمد قاسم، جهاد عبدالعليم علي جمعة، وريم مصطفى محمد عوني الحسيني، مروة عبدالستار السيد سلامة، ووفاء محمد عبدالحكيم شريف، إسلام عبدالمطلب عبدالحميد الطوخي، ورضوى أشرف محمد فتحي فودة، وأسماء عبدالحكيم أبو المجد محمود أحمد، وآلاء محمد عبدالمطلب جاد، دينا عبدالوهاب محمود الجوهري، ونهال مصطفى طه جبر، ومحمد حمدي عبدالرازق أبو المجد الغزالي، وممدوح أسامة محمد خليفة، ومادونة مجدي فهمي إبراهيم سلامة، ومنة الله محمد محمد جابر أحمد الصواف، وآية محمد ربيع عبدالغني بخيت، وزينب محمد رمضان الغمري، ورشا الحسيني الحسيني الشرقاوي، وأحمد رشاد أحمد حسن بدوي، محمد أحمد عبدالحكيم عبدالله بكلية الطب، ونادية مصطفى محمود الفراش بكلية التربية النوعية، وسمر عبدالهادي خطاب عيد بكلية العلوم، وسالي نبيل محمد الهراس، وياسر أحمد عبدالرحيم الشاعر بكلية التجارة، ومنى عبدالرحمن عبدالحافظ مرسي بكلية طب الأسنان، وهاجر أبواليزيد السيد المطاهر، ومحمد مصطفى أحمد أبوهلال، مي ذكي إبراهيم الأقرع بكلية الهندسة.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 57 درجة دكتوراه و156 درجة ماجستير، و55 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.