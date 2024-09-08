حي جنوب الغردقة: نعمل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية لضبط المخالفين

تفقد اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة، صباح اليوم الأحد، الأعمال الإنشائية التي تتم داخل نطاق الحي للتصدي لحالات مخالفات البناء بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

وخلال جولته الميدانية، قام اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة بضبط أعمال بناء بدون الحصول على تصريح بدء أعمال وتشوين مواد بناء على الطريق العام بدون استخراج تصريح مهمات عمارة .

وقال رئيس الحي إن بعض المواطنين يستغل أيام العطلات الرسمية والإجازات في القيام بأعمال البناء والمخالفات ظناً منهم بأن رئاسة الحي قد يكون في عطلة ولن يتم المرور اليومي المعتاد ولن يتم ضبطهم، مؤكدا أن الحي بموظفيه ومهندسيه ومساعدي رئيس الحي يقومون بالعمل والمرور اليومي بصفة مستمرة طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة خلال الفترات الصباحية والمسائية وفي أيام العطلات، لضبط أعمال المخالفات البنائية وغيرها من المخالفات، لعودة الانضباط داخل نطاق الحي .



وأكد اللواء أحمد مهدي أن لا أحد فوق القانون وسيتم الضرب بيد من حديد على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وطالب رئيس الحي، المواطنين، بعدم ارتكاب أي مخالفات لعدم تعرضهم لتوقيع عقوبات وتحرير محاضر المخالفات إلى النيابة العامة، مؤكدا أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومعاقبة المخالفين.

وفي السياق ذاته، تابع حي شمال الغردقة برئاسة اللواء محمد سليم مخالفات البناء، حيث تم رصد مخالفات عبارة عن سور من الطوب الأبيض بمساحة 10000 م٢ بتقسيم المزارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.