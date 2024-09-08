افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، معرض "أهلاً مدارس" بمركز ومدينة كفر الدوار، والذي تنظمه الغرفة التجارية والوحدة المحلية لكفر الدوار، بالتنسيق مع مديرية التموين بالبحيرة، ويستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد 2024- 2025، وذلك بحضور اللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد العزيز قطاطو رئيس الوحدة المحلية، ومحمد الشريف رئيس الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة.

وتفقدت "عازر"، أجنحة المعرض التي تضم 16 منفذًا لعرض كل المستلزمات الدراسية لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك "الملابس المدرسية، الأحذية، الشنط، الأدوات المكتبية، والأحذية والسلع الغذائية والمنظفات، وغيرها من المنتجات".

وأشادت محافظ البحيرة، بمعارض "أهلا مدارس"، التي تم افتتاحها خلال الأيام الماضية بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وكذا بجودة المعروضات، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والوحدات المحلية، وبمشاركة كبرى الشركات والعارضين، حيث يتم البيع بأسعار اقتصادية وتنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وأكدت محافظ البحيرة، أن المعارض تعد شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص لصالح المواطن، وأن الدولة تحرص على تقديم مختلف صور الدعم الممكن، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، مشيرة إلى ضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات الجودة العالية، والأسعار التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.

يذكر أن المعرض الذي افتتحته محافظ البحيرة اليوم في كفر الدوار، يعد من المعارض الكبرى والرئيسية وهو الخامس عشر الذي يتم افتتاحه بمدن المحافظة، ويتبقى معرض أبو حمص المقرر افتتاحه غدا.