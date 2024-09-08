التقى السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله، الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني.

وقال بيان لوزارة الخارجية، مساء الأحد، إن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الهامة بينها جهود الحكومة الفلسطينية إزاء التصعيد الاسرائيلي الخطير في محافظات شمال الضفة الغربية، فضلا عن الجهود المبذولة من جانب الحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية منذ بداية الحرب بشكل خاص.

كما تناول اللقاء، الدور الذي تبذله السلطة الفلسطينية بشأن إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم بعض الخدمات الأساسية له على الرغم من التحديات المفروضة خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها سكان القطاع.

وجرى بحث أطر استمرار تعزيز العمل المشترك وبحث الفرص الممكنة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المشتركة بما يخدم مصالح الشعبين في ظل هذه الظروف الراهنة.

من جانبه، أكد السفير سليمان الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية على المستويات كافة، مشيرا إلى أن مصر تواصل جهودها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار إلى متابعة مصر عن كثب لما يحدث في الضفة الغربية من تصعيد خطير، مؤكدا أن الجهات المصرية المختصة تواصل جهودها في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مصر.

كما عبر السفير المصري عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح عمل الحكومة بما يحقق أهدافها في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني، ووقوف مصر الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقه المشروع في اقامة دولته المستقله على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، ثمن الدكتور محمد مصطفى الدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بداية الأزمة الذي يمثل استمرارا للدور التاريخي الذي تلعبه مصر بشأن بالقضية الفلسطينية.

كما أثنى على جهود مصر رئيسًا وحكومة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالدعم المصري للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

وأعرب عن تقديره للموقف المصري من الازمة الراهنة من خلال موقفها الحاسم بشأن منع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه منعًا لتصفية القضية الفلسطينية وكذلك القيام بجهود كبيرة من خلال الوساطة لوقف إطلاق النار، فضلا عن إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معربا عن تقديره لاستقبال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني بمصر وتوفير لهم الخدمات الأساسية.