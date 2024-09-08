 بوينج وأكبر نقابة عمالية لديها تتوصلان لاتفاق لتجنب إضراب - بوابة الشروق
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بوينج وأكبر نقابة عمالية لديها تتوصلان لاتفاق لتجنب إضراب

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 5:47 م | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 5:47 م

أعلنت شركة بوينج وأكبر نقابة عمالية لديها أنهما توصلتا إلى اتفاق تاريخي قد يمنع إضرابا من شأنه أن يهدد بشل شركة تصنيع الطائرات الأمريكية المتعثرة بالفعل.

وقال الطرفان في بيانين منفصلين إن العرض يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 25% على مدى أربع سنوات، ومكافأة قدرها 3 آلاف دولار، والتزام بتصنيع الطائرة التالية لشركة بوينج في منطقة سياتل، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وقد تم التوصل إلى هذه الانفراجة بعد جلسة مفاوضات ماراثونية، مع اقتراب موعد التصويت على الإضراب بعد انتهاء العقد الحالي في منتصف ليل 12 سبتمبر.

ويبشر هذا الاتفاق بانتصار هام للرئيس التنفيذي الجديد لشركة بوينج كيلي أورتبيرج، وتعهده بإعادة ضبط العلاقات العمالية المثيرة للجدل منذ فترة طويلة.

ولكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان العمال سوف يوافقون على الاتفاق أم يعارضون قيادتهم، في ظل استمرار المشاعر المناهضة للإدارة داخل المصانع.

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