بن غفير يدعو الإسرائيليين لحمل السلاح في كل مكان

دعا وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير "الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان".

وجاء ذلك بعدما شهد حي راموت في القدس صباح اليوم الاثنين، عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين على الأقل، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت منفذي العملية.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن منفذي الهجوم في القدس يبلغان من العمر نحو 20 عامًا من منطقة رام الله وليس لديهما تصريح دخول لإسرائيل.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جهاز الإسعاف تأكيده إصابة نحو 20 شخصا، بينهم جروح خطيرة، في إطلاق نار في المنطقة ذاتها.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تمكنت من "تحييد " مسلحين اثنين نفذا العملية، الترجيحات بأنهما من سكان القدس.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن منفذي العملية صعدا على حافلة وأطلقا النار نحو الركاب فيها، ما أوقع إصابات في المكان.