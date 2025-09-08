 بن غفير يدعو الإسرائيليين لحمل السلاح في كل مكان - بوابة الشروق
الإثنين 8 سبتمبر 2025 1:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

بن غفير يدعو الإسرائيليين لحمل السلاح في كل مكان

وكالات
نشر في: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 1:03 م | آخر تحديث: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 1:03 م

دعا وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير "الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان".

وجاء ذلك بعدما شهد حي راموت في القدس صباح اليوم الاثنين، عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين على الأقل، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت منفذي العملية.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن منفذي الهجوم في القدس يبلغان من العمر نحو 20 عامًا من منطقة رام الله وليس لديهما تصريح دخول لإسرائيل.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جهاز الإسعاف تأكيده إصابة نحو 20 شخصا، بينهم جروح خطيرة، في إطلاق نار في المنطقة ذاتها.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تمكنت من "تحييد " مسلحين اثنين نفذا العملية، الترجيحات بأنهما من سكان القدس.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن منفذي العملية صعدا على حافلة وأطلقا النار نحو الركاب فيها، ما أوقع إصابات في المكان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك