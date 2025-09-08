مسئول هندي: الهند وقطر قد تضعان اللمسات الأخيرة لشروط اتفاقية تجارة حرة في أكتوبر

صرح مسؤول حكومي هندي للصحفيين، اليوم الاثنين، بأن الهند قد تضع اللمسات الأخيرة للإطار العام لاتفاقية تجارة حرة مع قطر في أوائل الشهر المقبل.

وقال المسؤول في نيودلهي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بدعوى أن التفاصيل غير معلنة، إن وزير التجارة الهندي بيوش جويال قد يزور قطر في الأسبوع الأول من أكتوبر لوضع اللمسات النهائية للشروط، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف المسؤول أن محادثات التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي تسير بشكل جيد.

ومن المقرر أن يلتقي جويال بمفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة القادم، وفقا لما ذكره المسؤول.