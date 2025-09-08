مدير أوقاف الإسكندرية: نستلهم من سيرة الرسول قيم التضحية والعمل المخلص

شاركت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الأحد في الاحتفالية التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بمقر النقابة بسموحة – مبنى اتحاد عمال الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

وخلال كلمته، أكد الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، أن الاحتفال بذكرى ميلاد النبي الكريم ﷺ هو احتفاء بالقيم النبيلة التي جاء بها، داعيًا إلى استلهام سيرته العطرة في تعزيز المحبة والرحمة والعمل المخلص من أجل رفعة الوطن وبناء الإنسان.

وحضر الفعالية عدد من القيادات الدينية والعمالية والنقابية، من بينهم: الشيخ وسام علي كاسب، مدير المتابعة بمديرية الأوقاف، والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، والحاج فتحي عبد اللطيف، شيخ النقابيين، ونهرو عبد الرحمن، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، والدكتور محمد يحيى، أمين صندوق الاتحاد.

واختُتمت الاحتفالية بالتأكيد على أهمية التعاون بين وزارة الأوقاف والنقابات العمالية في ترسيخ القيم الإنسانية والدينية التي تدعم وحدة الصف وتعزز الانتماء، بما يسهم في خدمة المجتمع وبناء مستقبل أفضل.