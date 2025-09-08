جيش الاحتلال يغلق قرى في رام الله بعد عملية إطلاق النار بالقدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال جيش الاحتلال، إنه نشر قواته بمفترق راموت شمالي مدينة القدس، في أعقاب عملية إطلاق النار.

وأضاف الجيش في بيان، اليوم الاثنين، أنه قواته تغلق حاليًا عدة قرى على أطراف رام الله لإحباط ما سماه الإرهاب.

ولفت إلى إجراء تحقيقات وتفتيشات ميدانية، وتعزيز القدرات الدفاعية على طول خط التماس.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه جرى فرض طوق عسكري على 4 قرى فلسطينية بغلاف القدس هي قطنا وبيدو وبيت عنان وبيت دقو.

وقتل خمسة إسرائيليين في عملية عملية إطلاق النار عند تقاطع راموت شمالي مدينة القدس، بحسب صحيفة يسرائيل هيوم.

وأسفرت عملية إطلاق النار، عن إصابة 16 إسرائيليًّا على الأقل، بينهم سبع حالات حرجة وفق الإسعاف الإسرائيلي.