حماس تبارك عملية إطلاق النار بالقدس: رد طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة

باركت حركة حماس، عملية إطلاق النار التي نفذها مقاومان فلسطينيان عند مفترق مستوطنة راموت شمال القدس المحتلة، واصفة العملية بأنها بطولية.

وقالت حماس في بيان، اليوم الاثنين: «نؤكد أن هذه العملية ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنّها ضد شعبنا، وهي رسالة واضحة بأن مخططاته في احتلال وتدمير مدينة غزة وتدنيس المسجد الأقصى لن تمرّ دون عقاب».

وأضافت: «عدوان الاحتلال المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، لن يوهن من عزيمة شعبنا ومقاومته. وتأتي هذه العملية في قلب مدينة القدس لتضرب عمقه الأمني، وتؤكد إصرار شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة على المضي في طريق المقاومة والتصدي للعدوان الصهيوني الفاشي».

وتابعت: «لن تفلح مشاريع العدو الصهيوني الإجرامية، ومحاولاته إخضاع شعبنا الفلسطيني أو كسر إرادة مقاومته، كما لن تتحقق أوهامه بوأد المقاومة أو تهجير شعبنا عن أرضه ودياره؛ فكلها ستتحطم أمام إرادة وبسالة شعبنا ومقاومته الباسلة وشبابه الحرّ الأبي».

وثمنت حماس، صمود ومقاومة الشباب الفلسطيني في الضفة المحتلة، داعية إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه وتحدي جيشه وإجراءاته الأمنية والعسكرية، نصرةً للشعب ومقدساته، وتأكيدًا على حقّ الفلسطينيين في الحرية والانعتاق من الاحتلال.

وقتل خمسة إسرائيليين في عملية عملية إطلاق النار عند تقاطع راموت شمالي مدينة القدس، بحسب صحيفة يسرائيل هيوم.

وأسفرت عملية إطلاق النار، عن إصابة 16 إسرائيليًّا على الأقل، بينهم سبع حالات حرجة وفق الإسعاف الإسرائيلي.