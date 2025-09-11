قاضية توقف مؤقتا جهود إدارة ترامب لإبعاد الأطفال المهاجرين من جواتيمالا وهندوراس عن أمريكا

أوقفت قاضية في ولاية أريزونا الأمريكية مؤقتاً اليوم الخميس، جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبعاد الأطفال المهاجرين من جواتيمالا وهندوراس الذين يعيشون في ملاجئ أو تحت الرعاية بالتبني بعد قدومهم إلى الولايات المتحدة بمفردهم.

واتخذت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في توسون، روزماري ماركيز هذا القرار خلال عطلة عيد العمال الفيدرالية، الذي يصادف أول يوم اثنين من شهر سبتمبر، ويتم الاحتفال به فى الولايات المتحدة.

وقال محامو الأطفال إن موكليهم أعربوا عن خوفهم من العودة إلى بلدانهم، وأن لا تلزم الحكومة بالقوانين المصممة لحماية الأطفال المهاجرين.

ورفعت مجموعة مساعدات قانونية دعوى قضائية في أريزونا نيابة عن 57 طفلاً من جواتيمالا و12 آخرين من هندوراس تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاماً.