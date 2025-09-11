«إف بي آي» ينشر صورا للمشتبه فيه في حادث اغتيال تشارلي كيرك

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، اليوم الخميس، صورًا عبر منصة "إكس" للمشتبه فيه في اغتيال السياسي المحافظ تشارلي كيرك، حيث طلب مساعدة الجمهور في تحديد هويته.

وأرفق مكتب التحقيقات، رابطًا للمنصة الخاصة بالبلاغ، والتي تتضمن البيانات الخاصة بالمبلغين من الجمهور الذين تتوفر لديهم معلومات حول المشتبه فيه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيمنح حليفه المؤثّر المحافظ تشارلي كيرك الذي اغتيل، الأربعاء، أرفع وسام مدني في البلاد.

وقال ترامب، خلال احتفال في البنتاجون بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح قريبا تشارلي كيرك بعد وفاته، ميدالية الحرية الرئاسية"، واصفا إياه بأنه "عملاق جيله" و"بطل حريته"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

كما أعلن ترامب، أمس الأربعاء، تنكيس الأعلام بعد اغتيال كيرك، إثر تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية داخل حرم إحدى الجامعات في ولاية يوتا.

وأمس الأربعاء، اغتيل كيرك رميًا بالرصاص، فيما وصفه سبنسر كوكس حاكم ولاية يوتا بـ"اغتيال سياسي".

ووقعت عملية القتل، التي سجلتها بالتفصيل مقاطع مصورة انتشرت سريعا على الإنترنت، خلال فعالية في منتصف النهار حضرها 3000 شخص في جامعة يوتا فالي في أوريم بولاية يوتا، على بعد 65 كيلومترا تقريبا جنوبي سولت ليك سيتي.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسئولون حكوميون أن القاتل وصل إلى الحرم الجامعي قبل دقائق من الواقعة، وشوهد في تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يصعد درجا ليصل إلى سطح قريب قبل أن يطلق رصاصة واحدة.