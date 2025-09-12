التلفزيون الإسرائيلي الرسمي: هاكرز أتراك يتصلون بوزير الدفاع الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، أن مستخدمين أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، أجروا مكالمة فيديو مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في أعقاب الهجوم على فريق حماس التفاوضي في قطر.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "هاكرز أتراك" أجروا مكالمة فيديو مع وزير الدفاع، وأن كاتس ردّ على المكالمة، وأن الهاكرز نشروا صورا للمكالمة.

وادعى التلفزيون أن كاتس تلقى العديد من رسائل التهديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عقب نشر رقم هاتفه.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن لقطة شاشة من مكالمة الفيديو التي أجاب عليها كاتس، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن كاتس، يستخدم نفس رقم الهاتف منذ سنوات، وأن الرقم تم تداوله سابقا في مجموعات مختلفة.

وعلق كاتس، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، على الموضوع بالقول إنه تلقى رسائل واتصالات بطريقة منظمة من مختلف البلدان حول العالم.