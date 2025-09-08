أكد نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي، أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل مكانها المحكمة الجنائية الدولية، وأن لا سلام معها طالما استمر هذا الحال، مشيراً إلى الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في إقامة دولة على الحدود التي كفلتها قرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري اليوم الاثنين بحضور حسن بصري يالجين، رئيس هيئة حقوق الإنسان بحزب العدالة والتنمية، وفي حضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وصالح موتلو شن، سفير تركيا بالقاهرة وعدد من أعضاء البرلمان التركي.

وأكد أعضاء الوفد التركي أن زيارة معبر رفح البري بشمال سيناء لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وذلك خلال مؤتمر صحفي أمام المعبر.

من جانبه استعرض محافظ شمال سيناء الجهود المصرية في إدخال شاحنات المساعدات واستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتخزينها، والخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين بمستشفيات المحافظة، مؤكداً أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه، ولكن إسرائيل تقوم بإغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هناك عدة معابر في غزة، ولكن معبر رفح الوحيد مع الجانب المصري.

ولفت المحافظ إلى أن مصر تسعى لإيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية، وأنها تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم الإنساني واللوجستي.