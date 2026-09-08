الصحة العالمية تحذر من نقص الأسرة المخصصة لمرضى الإيبولا بالكونغو

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الأسرّة المخصصة لمرضى الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، غير كافٍ تماما.

وذكرت المنظمة في جنيف، اليوم الثلاثاء، أن هناك احتياج لأكثر من ضعف عدد الأسرّة المتاحة حاليا، مضيفة أنها يجب توفيرها خارج مقاطعة "إيتوري"، التي كانت البؤرة الأولى لتفشي المرض.

ومن جانبه، قال خبير الخدمات اللوجستية في المنظمة، لوكا فونتانا - بعد أن شارك ضمن مهمة في الكونغو- إن الدولة (وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة) تضم حاليا 59 مركزا لتقديم العلاج، من خلال 1400 سرير، موضحا أن هناك حاجة إلى 1600 سرير إضافي.

وأضاف أن عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية يجب أن يزيد أيضا بشكل كبير، ليرتفع من 4000 إلى 9000 عامل.

وتشير الأرقام الرسمية إلى إصابة 6686 شخصا بالفعل خلال موجة التفشي الحالية، بالإضافة إلى تسجيل 3226 حالة وفاة إثر الإصابة بهذا المرض شديد العدوى.