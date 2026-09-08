محافظ بورسعيد يتابع إنشاء 3 ساحات انتظار للسيارات بمنطقة مجمع المدارس في بورفؤاد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، خلال جولته الميدانية الموسعة بمدينة بورفؤاد، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجامعة والمنطقة المحيطة بمجمع المدارس، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمحاور والطرق الرئيسية والمناطق الحيوية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية والمظهر الحضاري للمدينة.

وتابع المحافظ، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجامعة، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 70% من إجمالي الأعمال بطول 800 متر، والتي تستهدف رفع كفاءة الطريق وتحسين الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

ووجه بسرعة استكمال باقي الأعمال، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية؛ بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة أحد المحاور المهمة بمدينة بورفؤاد.

كما تابع المحافظ، خطة رفع كفاءة منظومة الإنارة بشارع الجامعة، حيث من المقرر البدء في أعمال رفع كفاءة وتركيب كشافات الإنارة الجديدة بالشارع اعتبارًا من الأسبوع المقبل؛ بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة ورفع معدلات الأمان وتحسين المظهر العام للطريق.

وأكد سرعة تنفيذ أعمال الإنارة بالتوازي مع أعمال تطوير الطريق، لضمان خروج المشروع بصورة متكاملة.

وتابع المحافظ، أعمال إنشاء 3 ساحات انتظار للسيارات بشارع الجامعة؛ بما يسهم في توفير أماكن انتظار منظمة وتقليل الانتظار العشوائي للسيارات، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية بالشارع.

وتفقد "أبو ليمون"، أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بمجمع المدارس، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها نحو 60%، حيث تابع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، بما يشمل رفع كفاءة الطرق والرصف، والبلدورات، والإضاءة، ومصارف وبلوعات الأمطار، بجانب أعمال التجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

وشدد على ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، مع استمرار التنسيق بين كل الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وأعلى معايير الجودة.

وأكد أن أعمال تطوير شارع الجامعة والمنطقة المحيطة بمجمع المدارس تأتي ضمن خطة المحافظة المتكاملة للارتقاء بالمحاور الرئيسية والمناطق الحيوية بمدينة بورفؤاد، وتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات، وتعزيز المظهر الحضاري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.