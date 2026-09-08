الاتحاد الأوروبي يدرس الرد بعد إقامة جنازة رسمية لملاديتش في صربيا

أثار تمجيد مجرم الحرب الراحل راتكو ملاديتش خلال جنازته بالعاصمة الصربية بلجراد انتقادات حادة من جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الثلاثاء.

وقالت فون دير لاين وكوستا، إن "عناصر الدعم الرسمي ووجود بعض كبار المسئولين الصرب في الجنازة أمر مؤسف للغاية.. إنها تظهر الفشل في مواجهة فصل مظلم في تاريخ أوروبا الحديث وتتعارض مع القيم التي يقوم عليها طريق صربيا نحو الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن صربيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012.

وقال متحدث باسم المفوضية، إنه يجري دراسة الخطوات التالية المحتملة.

وقال دبلوماسيون إن من الممكن، على سبيل المثال، منع صربيا من مواصلة عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابعو إن العواقب المالية يمكن أن تشمل أيضا تجميد مدفوعات الدعم التي يتم تقديمها حاليا لصربيا.

وقالت فون دير لاين وكوستا إن "الصور التي التقطت في جنازة راتكو ملاديتش أمس في بلجراد كانت صادمة.. كان راتكو ملاديتش مجرم حرب مدانا.. وكان مسؤولا عن إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. وتوفي أثناء قضاء عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا وجرائم أخرى".

وأضافا أنهما يتعاطفان مع جميع ضحايا الجرائم التي ارتكبت في دولة يوغوسلافيا السابقة. وذكرت وسائل إعلام صربية أن مجرم الحرب ملاديتش، دفن في مقبرة توبشيدير بالعاصمة بلجراد في جنازة رسمية وعسكرية كاملة.

ورافق نعش ملاديتش حرس شرف عسكري، وأُطلقت أعيرة نارية تحية له، بينما حضر المراسم عدة آلاف من المعزين.

توفي ملاديتش عن عمر ناهز الـ84 عاما في 27 أغسطس في لاهاي بهولندا بينما كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بسبب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكتبتها قواته خلال حرب البوسنة في الفترة من 1992 إلى 1995.

وصدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق ملاديتش عام 2017 لدوره في التخطيط لمذبحة راح ضحيتها أكثر من 8000 مسلم في سربرنيتشا عام 1995، وكذلك حصار العاصمة البوسنية سراييفو الذي استمر لسنوات خلال النزاع بين عامي 1992 و1995، إضافة إلى جرائم حرب أخرى، من بينها إنشاء معسكرات اعتقال لمدنيين من غير الصرب وجنود من قوات العدو.