محافظ أسيوط: اعتماد خرائط الأحوزة العمرانية للتصالح في بعض مخالفات البناء

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، عن وصول لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة التي تحدد الحالات التي من خلالها يمكن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتها التنفيذية.

وأوضح أن أسيوط تعتبر أول محافظة تحصل على هذه الخرائط من الهيئة العامة للتخطيط العمراني من بين محافظات الجمهورية، مؤكدا على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ القانون طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واسترداد حق الدولة، والحفاظ على الأرض الزراعية والحفاظ على البنية الأساسية.

وأوضحت المهندسة إيمان علي، مدير عام ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني قد أرسلت خرائط ولوحات الأحوزة المعتمدة ونطاقات التصالح في بعض مخالفات البناء ونقاط الإحداثيات لهما وفقا للتصوير الجوي الذي تم بتاريخ 22-7-2017، لافتة إلى التنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة وإدارة التخطيط العمراني والهيئة العامة للتخطيط العمراني، للانتهاء من تحديد هذه الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى البدء في توزيع هذه الخرائط على الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء، لاتخاذ باقي الإجراءات اللازمة حيال ذلك.