وزيرة الدفاع الألمانية تحذر تركيا من استمرار زعزعة المنطقة

حذرت اليوم الثلاثاء وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، تركيا من التسبب في مزيد من التصعيد فى المنطقة، على خلفية الخطط التركية الرامية للتوغل في المناطق الكردية شمال سوريا.

وفي الوقت ذاته وعدت الوزيرة الألمانية شركاء ألمانيا من الأكراد بمزيد من الدعم الألماني.

ورأت وزير الدفاع الألمانية أن التطور الأخير يدل أيضا على ضرورة استمرار الجيش الألماني، على أية حال، في عمليته شمال العراق، "وأن نستمر في رفع مستوى كفاءة الأكراد في منطقة اربيل، وأن نجعلهم يستمرون في استقلالهم".

جاءت تصريحات كرامب كارينباور اليوم الثلاثاء في مدينة جاو في مالي، حيث يوجد معسكر للجيش الألماني كجزء من بعثة مينوسما التابعة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن الجيش الألماني يعد جزءا هناك من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، والتي تعد أخطر مهام الأمم المتحدة الجارية حاليا.

كما أن منطقة شمالي مالي وقعت تحت سيطرة جماعات إسلامية ومتمردة في عام 2012 بشكل جزئي بعد انقلاب عسكري هناك، وذلك قبل أن تتدخل فرنسا عسكريا.

ولكن لا يزال هناك متطرفون يقومون بهجمات هناك حاليا.

وتفقدت وزيرة الدفاع الألمانية ظروف المهمة التي يشارك فيها جنود الجيش الألماني مع قوات الأمم المتحدة في مالي خلال زيارة لها هناك.

ووصلت كرامب كارينباور التي تشغل أيضا منصب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، اليوم الثلاثاء لمعسكر كاستور بالقرب من مدينة جاو شمالي شرق مالي

وتندرج بعثة " مينوسما" في مالي ضمن أكبر البعثات العسكرية للأمم المتحدة.

ويتمركز هناك 11 ألف جندي وأكثر من 1500 فرد شرطة ومدني، من شأنهم دعم اتفاقات وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة.

وتشارك ألمانيا بنحو 950 جنديا في البعثة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن وبشكل مفاجئ، سحب الجنود الأمريكيين من منطقة الحدود السورية المتاخمة لتركيا.

وأكدت الحكومة التركية أن قوات الجيش التركي أصبحت مستعدة لتنفيذ حملة عسكرية شمال سورية، وقالت إن تركيا عازمة على طرد الإرهابيين الموجودين شرقي نهر الفرات، وذلك من أجل الحفاظ على أمن تركيا وإقامة منطقة آمنة، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول صباح اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكسوي.

قالت كرامب كارينباور: "آمل أولا من حليفنا داخل حلف شمال الأطلسي، ناتو، أن يقوم بكل ما من شأنه المحافظة على استقرار المنطقة وأن يتجنب كل ما من شأنه زعزعة المنطقة أكثر".

كما تساءلت الوزيرة عما سيحدث لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، داعش، المحتجزين لدى الأكراد في حالة العملية العسكرية التركية.