كشف تقرير صحفي، عن إقتراب نادي ميلان الإيطالي من إقالة مدرب الفريق الحالي ماركو جيامباولو، وذلك على الرغم من نجاح الفريق، في تحقيق فوز صعب بهدفين لهدف على فريق جنوى في اللقاء الذي جمع الفريق مساء السبت الماضي ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة الدوري.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير لها اليوم أن «الروسونيري» خاض إلى الآن سبع مباريات بالنسخة الحالية لـ «الكالتشيو» استطاع خلالها تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وعانى مرارة الهزيمة في أربعة لقاءات، وهو ما ترفضه إدارة النادي شكلًا وموضوعَا، وهو ما جعلها تقرر إقالة مدرب الفريق الحالي ماركو جيامباولو نظرًا لنتائج الفريق السيئة وحياد الفريق عن هويته التكتيكية.

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من عدم وجود بديل محدد أمام إدارة النادي؛ إلا أن باولو مالديني، المدير الإداري لعملاق ميلان، لديه قائمة بعدد من المدربين، ويتصدر قائمة المدير الإداري مدرب إيه إس روما وإنتر ميلان السابق لوتشيانو سباليتي، الذي يرغب في تولي تدريب أحد الأندية إثر فصله عن منصبه كمدير فني لـ «النيراتزوري» الصيف الماضي.

يذكر أن سباليتي لا يزال لديه عقد ساري مع إنتر ميلان حتى عام 2021، ولهذا تعمل الأطراف المعنية في الوقت الحالي وتكثف جهودها على التوصل إلى اتفاق يقتضي فسخ عقد المدرب الإيطالي والوصول إلى اتفاق مالي يرضي كافة الأطراف.

ويبدو أن سباليتي ليس المدرب الوحيد في قائمة إدارة إنتر ميلان، ففي الساعات القليلة الماضية ظهر على الساحة مدرب آخر، ألا هو: ستيفاني بيولي، والذي لديه عرضًا في الوقت الحالي من نادي سامبدوريا لتولي مهمة قيادة الفريق خلفًا لدي فرانشيسكو الذي قدم انطلاقة سيئة للغاية رفقة الفريق، إذ حقق ثلاث نقط فقط في سبع جولات.