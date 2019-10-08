استطلاع يكشف تراجع شعبية الحكومة الاشتراكية في إسبانيا قبل الانتخابات البرلمانية

يبدو أن الحكومة الاشتراكية في إسبانيا سوف تفقد أصوات خلال الانتخابات البرلمانية المزمعة الشهر المقبل، وفقا لاستطلاع رأي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يحصل رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز من حزب العمال الاشتراكي على حوالي 8ر27 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي سوف تجرى يوم 10 نوفمبر المقبل، في تراجع بنسبة 9ر0 بالمئة عن انتخابات شهر أبريل الماضي، وفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة الباييس المحلية.

وأظهر الاستطلاع أن حزب "الشعب" المحافظ، وهو أقوى احزاب المعارضة في البلاد، ومرشحه الرئيسي بابلو كاسادو، سوف يحصل على 9ر20 بالمئة من الأصوات، بزيادة نسبتها 8ر3 بالمئة عن الانتخابات السابقة.

وكشف الاستطلاع أن نسبة التأييد لحزب "المواطنين" تراجعت من 9ر15بالمئة إلى 2ر11 بالمئة، في حين حصل حزب "يونيدس بوديموس" المناهض لإجراءات التقشف على 5ر12 بالمئة بدلا من 3ر14 بالمئة، وسيحصل حزب "فوكس" اليميني الشعوبي على 7ر9 بالمئة بدلا من 3ر10 بالمئة.