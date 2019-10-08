اليمن: «المقاومة اليمنية» و«الحزام الأمني» تحرران مدينة الفاخر من الحوثيين



حررت قوات المقاومة اليمنية والحزام الأمني، اليوم الثلاثاء مدينة الفاخر من قبضة مليشيا الحوثي شمالي محافظة الضالع باليمن.

وأفادت مصادر يمنية - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - بأن القوات الجنوبية شنت هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي في منطقة الريبي بحجر بالضالع، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ودمرت بمدفعيتها آليتين قتاليتين في وادي سليم، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف مسلحي المليشيا.

ولفتت المصادر إلى أن القوات أحبطت محاولة كبيرة لمليشيا الحوثي لاستعادة مواقع خسرتها في تورصة بالأزارق والمسيمير بالضالع، وأدت لمقتل وجرح العديد من عناصر الحوثيين.

وتأتي هذه التطورات عقب اندلاع معارك عنيفة بين القوات الجنوبية المشتركة ومليشيا الحوثي الموالية لإيران في جبهات شمال وشمال غربي محافظة الضالع جنوب اليمن، السبت الماضي، تكبدت خلالها المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



