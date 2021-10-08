الأمم المتحدة: مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في هجوم بمسجد أفغاني

أعلنت الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود أنه من المعتقد أن أكثر من 100 شخص قتلوا أو جرحوا في هجوم انتحاري في مسجد بشمالى أفغانستان اليوم الجمعة.



وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان فى منشور على تويتر "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في تفجير انتحاري داخل المسجد".



وفى الوقت ذاته ، أفادت منظمة أطباء بلا حدود بمقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 90 آخرين في المسجد الشيعي بمدينة قندز.



وقال هولجر فيث المتحدث باسم المنظمة إن العديد من الجرحى يتلقون العلاج في أحد مستشفياتها.



وذكر فيث أن بعض الضحايا نقلوا أيضا إلى مستشفى آخر في المنطقة ، مؤكدا أن العدد الدقيق للضحايا ما زال غير واضح.



وأشار صحفيون محليون إلى ارتفاع عدد الضحايا قائلين إن أكثر من 70 شخصًا قتلوا وأصيب العشرات.



وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد وقوع انفجار في المسجد ظهر اليوم الجمعة موضحا أنه تم نشر قوات خاصة في مكان الحادث .



ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تصور الضحايا والحطام والانقاض الناجمة عن التفجير . وأظهر أحد المقاطع رجالا ونساء يركضون في الشارع وهم يصرخون.



وفي حين لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن ، فإن تنظيم الدولة الإسلامية / داعش / كثيرًا ما يستهدف الطائفة الشيعية في أفغانستان.