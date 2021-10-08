نفى المتحدث باسم لجنة الحدود البيلاروسية أنتون بيتشكوفسكي، اليوم الجمعة، تقارير إطلاق حرس الحدود البيلاروسيين النار على الجنود البولنديين أمس الخميس.

وقال بيتشكوفسكي لوكالة أنباء " تاس " الروسية إنه لم يتم استخدام أسلحة في أي قسم حدودي خلال اليوم الماضي.

وكانت المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي آنا ميشالسكا قد صرحت في وقت سابق بأن دورية بيلاروسية فتحت النار على جنود بولنديين على الحدود.

جدير بالذكر أن الحدود ما بين بيلاروسيا وبولندا تشهد حالة من الفوضى بسبب تدفق المهاجرين من بيلاروسيا.

وأفادت التقارير أن أكثر من 14 ألف مهاجر حاولوا العبور بشكل غير قانوني إلى بولندا من بيلاروسيا منذ أغسطس الماضي، حيث تلوم وارسو الوضع على بيلاروسيا التي، كما يزعم الجانب البولندي، تستقبل المهاجرين ثم ترسلهم عبر الحدود إلى بولندا وليتوانيا ولاتفيا، في محاولة لإثارة أزمة هجرة في أوروبا.