النمسا تسجل 15 ألفا و934 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة

سجلت النمسا 15 ألفا و934 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و226 ألفا و219، والوفيات إلى 20 ألفا و809.

أظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 19 مليونا و415 ألفا و657 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.