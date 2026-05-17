ممثلو الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية يطالبون بمحاكمة الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي في نوفمبر

مانيلا - (د ب أ)
نشر في: الأحد 17 مايو 2026 - 11:24 ص | آخر تحديث: الأحد 17 مايو 2026 - 11:27 ص

يسعى ممثلو الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى تحديد شهر نوفمبر موعدا لبدء محاكمة الرئيس الفلبيني السابق رودريجيز دوتيرتي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب حربه على المخدرات.

وفي مذكرة بتاريخ 15 مايو، قال ممثلو الإدعاء إنهم يتوقعون إكمال جميع الخطوات اللازمة قبل المحاكمة بحلول 30 سبتمبر 2026، حسب صحيفة ذا ستار الفلبينية اليوم الأحد.

وأضاف ممثلو الإدعاء "بناء على ذلك، تقترح النيابة العامة أن تبدأ المحاكمة يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2026".

ومن جهة أخرى، أوصى المحامون، الذين يمثلون ضحايا حرب المخدرات ببدء المحاكمة في سبتمبر 2026 .


