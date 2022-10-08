ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أن الحريق الذي اندلع على جسر القرم، ناجم عن شاحنة مفخخة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قولها بأنه تم تفجير شاحنة على جسر "كيرتش" فجر اليوم السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق في خزان وقود فوق جسر القرم، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأعتبر أعضاء في مجلس الدوما الروسي الانفجار في جسر القرم بمثابة "إعلان حرب بلا قواعد".

ووصف مستشار الرئيس الأوكراني الانفجار عند جسر كيرتش بأنه "البداية"، وقال إن "كل شيء غير شرعي يجب تدميره".

ومعبر كيرتش عبارة عن زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية بنتها روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

ووقع الحريق بعد ساعات من انفجارات هزت مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من اليوم صباح السبت، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان في السماء وتسبب في سلسلة من الانفجارات الثانوية.

وأفادت الخدمة الصحفية لسكة حديد القرم أن عمل تخريبي استهدف جزء السكة على جسر كيرتش عبر مضيق كيرتش".

واشتعلت النيران في خزان وقود في قطار شحن من جراء انفجار شاحنة على الجسر أدى إلى اندلاع الحريق، وفقا للمركز الإعلامي للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب.