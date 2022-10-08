فوز الكاتب الألماني ماكس جولت بالجائزة الثقافية للغة الألمانية ياكوب جريم لهذا العام

حصل الكاتب والموسيقي الألماني ماكس جولت مؤلف كتاب "قطة وجولت" على جائزة ياكوب جريم للغة الألمانية (والمعروفة أيضا بجائزة الثقافة في اللغة الألمانية) والتي تبلغ قيمتها 30 ألف يورو.

وذكرت مؤسسة "إيبرهارد شوك" التي تمنح الجائزة أن أكثر من 200 ضيف حضروا المنح رقم 21 للجائزة في بادن بادن اليوم السبت.

وقررت لجنة التحكيم أن جولت كان "خبيرا في الأشكال الصغيرة، ومصمما صارما للغته، ولكنه في نفس الوقت منفتح على الأشكال الشعرية المتحررة، بصورة كبيرة للغاية"، كما أنه "ناقد قوي للغة المتدنية التي يستخدمها الفكر المنحط".

وكان جولت المولود في 1958 في مدينة جوتنجن نفسه أبلغ عن دهشته المبكرة عن اللغة قائلا للمؤسسة المانحة: "لابد أنني كنت في التاسعة من عمري عندما لاحظت أن كلمة "توقف" لها معنى يتضمن نقيضها تماما".

وأضاف جولت: "السيارة التي تتوقف هي سيارة تتوقف عن الحركة، ومن ناحية أخرى، فإن المطر المستمر هو مطر لا يتوقف عن السقوط من السماء".

تمنح المؤسسة جائزة الثقافة في اللغة الألمانية منذ عام 2001 لمن يقوم بخدمات متميزة للغة الألمانية.

سبق منح هذه الجائزة لكل من المبدعين والمبدعات أودو ليندنبرج، وكورنيليا فونك، وفرانك شيرماتشرن، ولوريوت، وأولريش توكور، وكاترينا تالباخ، وفانتاستيك فور، وهيرتا مولر.