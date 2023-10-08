قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الأحد، إن الحركة تحتجز أكثر من 30 إسرائيليا خطفوا في قطاع غزة يوم السبت بعد أن شنت حركة حماس هجمات على إسرائيل.



وأضاف أن الأسرى لن يعودوا إلى بلادهم "إلا بتحرير أسرانا" في إشارة آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفقا لوكالة رويترز.



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.



وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



والأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 413 فلسطينيا بينهم 78 طفلاً وإصابة 2300 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية بمقتل ما لا يقل عن 700 إسرائيلي، بينهم 57 جنديا، وأكثر من 2100 جريح.